 
السبت 2024-11-09 05:15 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور
العيسوي يعزي عشيرة الفاعور
السبت، 09-11-2024 04:13 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعور بوفاة الحاج توفيق حمد الفاعور.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير علا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

أخبار محلية إعلان الفائزين في برنامج تحدي التطبيقات الإلكترونية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

ارجيلة

خاص بالوكيل حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

أرشيفية

عربي ودولي مع تصاعد التوترات الإقليمية... اليابان تتعهد ببناء جيشها وتعزيز العلاقات مع أميركا

لبنان

عربي ودولي استشهاد 7 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور

مشهد مروع من حريق بيروت

عربي ودولي فر من حريق فسقط هاوياً من أعلى المبنى.. مشهد مرعب من بيروت

مستشفى

أخبار محلية عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا



 


الأكثر مشاهدة