الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير علا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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