الديوان الملكي يعزي عشيرة الفاعور

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعور بوفاة الحاج توفيق حمد الفاعور. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة دير علا بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الفاعور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.