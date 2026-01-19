الإثنين 2026-01-19 06:15 م

الديوان الملكي يعزي عشيرة الفايز

العيسوي يعزي عشيرة الفايز
العيسوي يعزي عشيرة الفايز
 
الإثنين، 19-01-2026 04:26 م
الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين واجب العزاء إلى عشيرة الفايز وعموم قبيلة بني صخر، بوفاة علي متعب مسلط الفايز ونجليه خالد وعمر، الذين توفاهم الله إثر حادث غرق.اضافة اعلان


ونقل العيسوي خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الجيزة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين وإلى عموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق النقد الدولي

أسواق ومال صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026

ل

فلسطين لازاريني: تحصين الأطفال في غزة بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

ل

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

ل

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في غزة

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

ف

أخبار محلية مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا

ا

أخبار محلية "المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار



 






الأكثر مشاهدة