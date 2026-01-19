الديوان الملكي يعزي عشيرة الفايز

04:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761541 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين واجب العزاء إلى عشيرة الفايز وعموم قبيلة بني صخر، بوفاة علي متعب مسلط الفايز ونجليه خالد وعمر، الذين توفاهم الله إثر حادث غرق. اضافة اعلان





ونقل العيسوي خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الجيزة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين وإلى عموم عشائر قبيلة بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

تم نسخ الرابط





