الديوان الملكي يعزي عشيرة الفقير

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الفقير الربابعة بوفاة المقدم المتقاعد حمزة الفقير الربابعة شقيق وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الدكتور علي الفقير الربابعة ومفتي القوات المسلحة الأسبق اللواء المتقاعد نوح الفقير الربابعة.

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