الإثنين 2026-01-26 07:47 م

الديوان الملكي يعزي عشيرة القرعان

الإثنين، 26-01-2026 07:02 م
الوكيل الإخباري-    مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة القرعان بوفاة المرحومين الإعلامي خالد أحمد فارس القرعان والوكيل نور الدين أحمد القرعان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي خلال زيارته بيت العزاء الفقيدين، في منطقة لواء الطيبة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين وإلى عموم عشيرة القرعان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
 


gnews

