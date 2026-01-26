الديوان الملكي يعزي عشيرة القرعان

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت العزاء الفقيدين، في منطقة لواء الطيبة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين وإلى عموم عشيرة القرعان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
