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الديوان الملكي يعزي عشيرة القطاونة

العيسوي
العيسوي
 
الإثنين، 12-05-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة القطاونة، بوفاة المرحومة سلمى يوسف القطاونة، ارملة المرحوم مجير محمد منيزل القطاونة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة القطاونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
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