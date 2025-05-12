الديوان الملكي يعزي عشيرة القطاونة

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة القطاونة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
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