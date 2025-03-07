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الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي

العيسوي
العيسوي
 
الجمعة، 07-03-2025 04:32 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي بوفاة عبدالسلام عارف المجالي.اضافة اعلان


  ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 
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