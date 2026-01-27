الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي

05:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762467 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي بوفاة المرحومة المحامية زينه عبدالرحمن محمد المجالي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم عشيرة المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

تم نسخ الرابط





