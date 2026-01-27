الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم عشيرة المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
