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الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان

العيسوي يعزي عشيرة المريان
العيسوي يعزي عشيرة المريان
الأربعاء، 18-12-2024 06:12 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة المريان بوفاة العميد المتقاعد نوفان محمد المريان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة أيدون، بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المريان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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