الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة أيدون، بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة المريان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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