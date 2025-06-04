الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المشاقبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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