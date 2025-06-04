الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة المشاقبة بوفاة العميد المتقاعد عمر سعود المشاقبة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المشاقبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.