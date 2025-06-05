الخميس 2025-06-05 04:34 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي
العيسوي
 
الخميس، 05-06-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،  واجب العزاء إلى عشيرة المشاقبة بوفاة العميد المتقاعد عمر سعود المشاقبة.

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ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المشاقبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 
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