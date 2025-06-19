الديوان الملكي يعزي عشيرة النجادا

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في محافظة مأدبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النجادا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.
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