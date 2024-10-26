الديوان الملكي يعزي عشيرة النصيرات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النصيرات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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