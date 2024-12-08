الديوان الملكي يعزي عشيرة النعيمات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بيوضة الشرقية بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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