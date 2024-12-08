الديوان الملكي يعزي عشيرة النعيمات

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة النعيمات/ العبادي بوفاة العميد المتقاعد غالب سعود النعيمات العبادي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بيوضة الشرقية بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.