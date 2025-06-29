الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي

ففي محافظة الكرك، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة سميحة فهيم العرود الحباشنة، شقيقة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الحباشنة.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الكرك، قبلان الشريف.
وفي لواء وادي السير بالعاصمة عمان، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة فايزة عوض النعيمات، زوجة اللواء المتقاعد حمد الحنيطي، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي الحنيطي والنعيمات.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة
-
"المواصفات": تقييم المطابقة يشمل جميع المركبات المستوردة بغض النظر عن المنشأ
-
مؤسسة الغذاء: إيقاف 3 مصانع لمادة الميثانول التي أودت بحياة 7 أشخاص
-
لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تزور السفارة القطرية
-
مذكرة تفاهم لرصد أداء بلدية بني عبيد
-
الأميرة وجدان الهاشمي ترعى حفل توزيع جوائز مسابقة "تصميم مقاعد بالفسيفساء" في مادبا
-
الأمن يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص بالزرقاء
-
"التعليم العالي" تؤكد التزامها بدعم مؤشر النزاهة الوطني وتعزيز الشفافية المؤسسية