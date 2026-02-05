الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

ففي منطقة أم الحيران بالعاصمة عمان ،زار العيسوي بيت عزاء المرحومة الحاجة فلحة علي القطارنة، أرملة المرحوم يوسف عبدالله الحويان، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الحويان والقطارنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي دابوق بالعاصمة عمان نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة حسام الدين المفتي، زوجة المهندس يوسف أبو الريش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي أبو الريش والمفتي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
-
أخبار متعلقة
-
شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية
-
"بني عبيد" و"الموقر" و"القصر" ألوية الثقافة لعام 2026
-
لجنة توصيات حقوق الإنسان تناقش مسودة الخطة التنفيذية للاستعراض الدوري الشامل
-
التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي
-
البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال"
-
وزير الأشغال: لجنة فنية لحصر أضرار المنخفضات على الطرق الزراعية في مأدبا
-
"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع 203 آلاف بيان جمركي العام الماضي
-
الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية