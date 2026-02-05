الخميس 2026-02-05 06:55 م

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش
العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش
 
الخميس، 05-02-2026 06:34 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم  الخميس  واجب العزاء إلى عشيرتي الحويان وأبو الريش.اضافة اعلان


‏ففي منطقة أم الحيران بالعاصمة عمان ،زار العيسوي بيت عزاء المرحومة الحاجة فلحة علي القطارنة، أرملة المرحوم يوسف عبدالله الحويان، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة  وعموم عشيرتي الحويان والقطارنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي دابوق بالعاصمة عمان نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة حسام الدين المفتي، زوجة المهندس يوسف أبو الريش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي أبو الريش والمفتي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

ن

أخبار محلية شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية

انخفاض على أسعار الذهب محلياً

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور

أخبار الشركات "جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

أخبار الشركات 75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025



 






الأكثر مشاهدة