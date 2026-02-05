الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

06:34 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس واجب العزاء إلى عشيرتي الحويان وأبو الريش. اضافة اعلان





‏ففي منطقة أم الحيران بالعاصمة عمان ،زار العيسوي بيت عزاء المرحومة الحاجة فلحة علي القطارنة، أرملة المرحوم يوسف عبدالله الحويان، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي الحويان والقطارنة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وفي دابوق بالعاصمة عمان نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائدة حسام الدين المفتي، زوجة المهندس يوسف أبو الريش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي أبو الريش والمفتي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

