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الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي

العيسوي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي
العيسوي يعزي عشيرتي الخريشا والمجالي
 
الأربعاء، 21-05-2025 06:01 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الخريشا/ بني صخر، وإلى عشيرة المجالي.اضافة اعلان


 ففي لواء الموقر بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة بدره عبدالرزاق الطحان، زوجة الشيخ شايش نايف حديثة الخريشا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الخريشا وعموم عشائر بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق بلواء الجامعة الأردنية، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد، القاضي العسكري السابق، المحامي صفوان سلطان المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
gnews

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