الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان
-
فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد
-
الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني
-
انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة
-
مؤسسة ولي العهد تطلق الفوج الأول من "برنامج 42 عمّان"
-
وفد من كلية القيادة والأركان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
الحنيفات: مليار طن حجم الهدر الغذائي عالميا تكفي لإشباع 800 مليون يتضورون جوعا
-
السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود