الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الداوود بوفاة مروان كمال جميل الداوود، وإلى عشيرة العواملة بوفاة الحاج أحمد محمد العواملة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.