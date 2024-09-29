 
الأحد 2024-09-29 07:28 م
 
 

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة
العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة
الأحد، 29-09-2024 05:51 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الداوود بوفاة مروان كمال جميل الداوود، وإلى عشيرة العواملة بوفاة الحاج أحمد محمد العواملة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد

مساهمات صحية وغذائية

فلسطين الإمارات شريك دائم في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قطاع غزة

مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا

أخبار محلية الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني

العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على اليمن

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تغير ملموس على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من الثلاثاء

ماراثون القراءة

أخبار محلية انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة



 


الأكثر مشاهدة