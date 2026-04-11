السبت 2026-04-11 11:36 م

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة
السبت، 11-04-2026 06:57 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي الرقاد والمعايطة.اضافة اعلان


ففي منطقة المشيرفة بلواء سحاب بمحافظة العاصمة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد خالد الرقاد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرقاد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة ضاحية الرشيد بلواء الجامعة الاردنية بالعاصمة عمان نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أمينة حلمي البكار، والدة العميد الر كن محمد أمين المعايطة، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة،  داعيا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جنانه.

وفي منطقة دابوق في  بمحافظة العاصمة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سهير عبدالحميد المعايطة، زوجة النائب السابق طلال المعايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي  العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 
 


