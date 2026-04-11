الديوان الملكي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

ففي منطقة المشيرفة بلواء سحاب بمحافظة العاصمة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد خالد الرقاد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرقاد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة ضاحية الرشيد بلواء الجامعة الاردنية بالعاصمة عمان نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة أمينة حلمي البكار، والدة العميد الر كن محمد أمين المعايطة، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة، داعيا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جنانه.
وفي منطقة دابوق في بمحافظة العاصمة نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سهير عبدالحميد المعايطة، زوجة النائب السابق طلال المعايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
أخبار متعلقة
إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات
-
وزير البيئة يزور مصنع "معادن المدينة"
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري
-
بلدية المفرق الكبرى تتزين بالعَلَم الأردني
-
نقابة الاطباء تنعى 7 أطباء أردنيين - اسماء
-
2264 زائرا للبترا خلال عطلة نهاية الاسبوع
-
اربد: الهطولات المطرية تسهم في دعم المحاصيل الحقلية
-
اتحاد العمل يصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025