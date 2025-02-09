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الديوان الملكي يعزي عشيرتي الصمادي والقادري

العيسوي يعزي عشيرتي الصمادي والقادري
العيسوي يعزي عشيرتي الصمادي والقادري
الأحد، 09-02-2025 06:58 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي الصمادي والقادري.اضافة اعلان


 ففي منطقة النعيمة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين نبيل الصمادي وزوجته هدى الصمادي وطفليه عثمان ويزن، الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى إثر حادث اختناق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرة الصمادي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وفي منقطة دير الليات بمحافظة جرش، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالحميد القادري، والد العقيد ياسر القادري، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القادري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
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