الديوان الملكي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي العزاء في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي الغنانيم العبادي والعدوان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما جميعا بواسع رحمته.
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