 
الثلاثاء 2024-12-17 06:57 م
 

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان

العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان
العيسوي يعزي عشيرتي الغنانيم والعدوان
الثلاثاء، 17-12-2024 06:08 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الغنانيم العبادي بوفاة الإعلامي سالم كايد الغنانيم العبادي، وإلى عشيرة العدوان بوفاة عدوان مجحم ماجد العدوان، والد الإعلامي مجحم العدوان.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي العزاء في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي الغنانيم العبادي والعدوان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما جميعا بواسع رحمته.
 
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