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الديوان الملكي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم

العيسوي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم
العيسوي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم
الأربعاء، 20-11-2024 06:48 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة المحيسن بوفاة المقدم المتقاعد القاضي العسكري سمير مشهور المحيسن، وإلى عشيرة أبو سويلم بوفاة الحاجة مدانا عبدالحافظ أبو سويلم.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي المحيسن وأبو سويلم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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