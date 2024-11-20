الديوان الملكي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي المحيسن وأبو سويلم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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