الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها الفقيد وعموم عشيرتي النوايسة والطراونة، سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.
