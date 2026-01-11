الأحد 2026-01-11 05:27 م

الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة

الأحد، 11-01-2026 04:46 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرتي النوايسة والطراونة، بوفاة المرحومة يسرا سليمان الطراونة، أرملة المرحوم محمود حسين النوايسة، وشقيقة الوزير الأسبق الدكتور مصلح الطراونة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويها الفقيد وعموم عشيرتي النوايسة والطراونة، سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته.
 
 


