الديوان الملكي يعزي عشيرتي قعوار والملكاوي

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة قعوار بوفاة الوزير والعين والنائب الأسبق سمير فرحان قعوار، وإلى عشيرة الملكاوي بوفاة فاطمة ضيف الله الملكاوي، والدة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي قعوار والملكاوي، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.