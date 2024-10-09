الديوان الملكي يعزي عشيرتي قعوار والملكاوي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي قعوار والملكاوي، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.
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