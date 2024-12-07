الديوان الملكي يعزي عشيرتي مشربش والنهار

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي مشربش والنهار، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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