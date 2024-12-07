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الديوان الملكي يعزي عشيرتي مشربش والنهار

العيسوي يعزي عشيرتي مشربش والنهار
العيسوي يعزي عشيرتي مشربش والنهار
السبت، 07-12-2024 07:19 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم  السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المشربش بوفاة النائب السابق الدكتور غازي المشربش، وإلى عشيرة النهار المناصير، بوفاة  الدكتور عبد الغني موسى النهار، شقيق النائب والعين الأسبق المهندس عبد موسى النهار.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرتي مشربش والنهار، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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