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الديوان الملكي يعزي قبيلة بني حميده عشيرة الهاشم

العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة/الهاشم
العيسوي يعزي قبيلة بني حميدة/الهاشم




 

الأحد، 11-08-2024 08:31 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى قبيلة بني حميدة/ عشيرة الهاشم، بوفاة عبدالله عقلة الهاشمي، والد العميد المتقاعد أيمن الهاشم ومتصرف لواء القويسمة أسامة الهاشم.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم قبيلة بني حميدة وعشيرة الهاشم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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