الديوان الملكي يعزي قبيلة بني حميده عشيرة الهاشم

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم قبيلة بني حميدة وعشيرة الهاشم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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