الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم الأربعاء، إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الخريشا بوفاة العميد المتقاعدحضرم بركات طراد الخريشا. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الموقر بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم قبيلة بني صخر وعشيرة الخريشا، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.