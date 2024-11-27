 
الأربعاء 2024-11-27 05:48 م
 

الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر

العيسوي يعزي الخريشا
العيسوي يعزي الخريشا
الأربعاء، 27-11-2024 05:28 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم الأربعاء، إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الخريشا بوفاة العميد المتقاعدحضرم بركات طراد الخريشا.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الموقر  بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم قبيلة بني صخر وعشيرة الخريشا،  سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

الفراية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

أخبار محلية وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

العيسوي يعزي الخريشا

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب

الدكتورة علياء بوران

أخبار محلية معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن

مدينة البترا

أخبار محلية منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة : نحترم استقلالية الإعلام الوطني

حماس

فلسطين حماس تؤكد التزامها بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين أهالي أسرى إسرائيليين بغزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو



 




الأكثر مشاهدة