الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة الموقر بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم قبيلة بني صخر وعشيرة الخريشا، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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