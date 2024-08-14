الديوان الملكي يعزي 3 عشائر أردنية

06:59 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة عبدالكريم مفلح الفايز، وإلى قبيلة بني حميدة/ عشيرة الأزايدة، بوفاة الحاج نوفان فضيل الأزايدة، وإلى عشيرة العكروش، بوفاة معن جريس العكروش.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظات العاصمة ومأدبا والبلقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الفايز والأزايدة والعكروش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.