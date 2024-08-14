الديوان الملكي يعزي 3 عشائر أردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظات العاصمة ومأدبا والبلقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الفايز والأزايدة والعكروش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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