 
الأربعاء 2024-08-14 08:37 م
 


الديوان الملكي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يقدم واجب العزاء
العيسوي يقدم واجب العزاء




 

الأربعاء، 14-08-2024 06:59 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة عبدالكريم مفلح الفايز، وإلى قبيلة بني حميدة/ عشيرة الأزايدة، بوفاة الحاج نوفان فضيل الأزايدة، وإلى عشيرة العكروش، بوفاة معن جريس العكروش.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظات العاصمة ومأدبا والبلقاء ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الفايز والأزايدة والعكروش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
gnews

أحدث الأخبار

احتجاجات مناهضة للتجنيد

فلسطين اعتقال 17 من الحريديم خلال احتجاجات مناهضة للتجنيد

شعار حماس

فلسطين حماس: لن نكون جزءا من مفاوضات الهدنة المرتقبة بالدوحة

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الاردن ..التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة عنف انتخابي ضد المرأة

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إصابة 4 جنود اسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في الضفة

العيسوي يقدم واجب العزاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي 3 عشائر أردنية

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل وفاة ضابط دهسا خلال الواجب الرسمي في عمان

الامن العام

خاص بالوكيل وفاة بمشاجرة في اربد

كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

أخبار الشركات كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops





 


 



الأكثر مشاهدة