الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر المعايطة والهبارنة والدوايمة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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