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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي المعايطة والهبارنة والدوايمة
العيسوي يعزي المعايطة والهبارنة والدوايمة
الإثنين، 28-10-2024 06:13 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المعايطة بوفاة الحاجة جواهر ذياب المعايطة، والدة وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي سميح المعايطة، وإلى عشيرة الهبارنة/ الدعجة، بوفاة الحاجة رباح حمدالله الهبارنة، شقيقة العقيد المتقاعد جضعان الهبارنة، وإلى عشيرة الدوايمة بوفاة الحاجة ثريا عبدالرحمن الجواوده، ارملة المرحوم عبدالكريم أحمد عبد الدين الدوايمة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر المعايطة والهبارنة والدوايمة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
 
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