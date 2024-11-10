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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي آل مشربش وعبدالنور والحناينة
العيسوي يعزي آل مشربش وعبدالنور والحناينة
الأحد، 10-11-2024 08:40 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل المشربش، بوفاة نشأت شكري المشربش، وإلى آل عبدالنور والحناينة، بوفاة الدكتورة ليلى متري الحناينة، أرملة المرحوم سهيل خليل عبدالنور.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل المشربش وعبدالنور والحناينة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.
 
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