الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل المشربش وعبدالنور والحناينة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.
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