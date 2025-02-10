الديوان الملكي يعزي 4 عشائر اردنية

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الزعبي والفاعوري، بوفاة الحاجة انتصار الفاعوري أرملة المرحوم جعفر العقلة الزعبي، ووالدة السفير منتصر العقلة الزعبي، وإلى عشيرتي حدادين والنمري، بوفاة نادية حدادين، أرملة المرحوم نايف سالم حدادين. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومتين، في العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومتين، وعموم عشائر الزعبي والفاعوري وحدادين والنمري.