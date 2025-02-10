الديوان الملكي يعزي 4 عشائر اردنية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومتين، في العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومتين، وعموم عشائر الزعبي والفاعوري وحدادين والنمري.
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