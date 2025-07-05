الديوان الملكي يعزي 5 عشائر اردنية

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات والعمرو .



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور مفلح مزيد الزبيدي، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الزبيدي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عدنان سالم العرموطي إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة العرموطي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة جوزفين جريس حدادين، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة الحدادين، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة الحاجة يسرى فالح العبداللات، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة العبداللات، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

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