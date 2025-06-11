الديوان الملكي ينشر صورا لجلالة الملك والملكة خلال مباراة النشامى

وهنأ النشامى بالتأهل إلى المونديال، معلقا على الصور عبر انستغرام: "نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد!.. ألف مبروك التأهل للمونديال. دمتم عنواناً للإنجاز يا نشامى! فخورون بكم".
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