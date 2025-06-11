الديوان الملكي ينشر صورا لجلالة الملك والملكة خلال مباراة النشامى

الوكيل الإخباري- نشر الديوان الملكي الهاشمي، صورا لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، خلال مباراة النشامى والمنتخب العراقي التي جرت أمس الثلاثاء على ستاد عمان الدولي.



وهنأ النشامى بالتأهل إلى المونديال، معلقا على الصور عبر انستغرام: "نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد!.. ألف مبروك التأهل للمونديال. دمتم عنواناً للإنجاز يا نشامى! فخورون بكم".

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