الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

ونشر الديوان صورة لولي العهد برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني، معلقا عليها: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي بالتهنئة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بعيد ميلاده الحادي والثلاثين. وفقك الله في خدمة أردننا الغالي وجلالة سيدنا حفظه الله".
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