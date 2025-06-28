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الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

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الصورة التي نشرها الديوان الملكي
 
السبت، 28-06-2025 12:10 م
الوكيل الإخباري-   هنأ الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 31.اضافة اعلان


ونشر الديوان صورة لولي العهد برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني، معلقا عليها: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي بالتهنئة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بعيد ميلاده الحادي والثلاثين. وفقك الله في خدمة أردننا الغالي وجلالة سيدنا حفظه الله".
 
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