الأحد 2026-07-19 06:23 م

الذكرى الخامسة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا

ا
الذكرى الخامسة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا
 
الأحد، 19-07-2026 04:26 م

الوكيل الإخباري- تصادف غدا الاثنين الذكرى الخامسة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، طيب الله ثراه، الذي لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك وهو يهم بأداء صلاة الجمعة في العشرين من شهر تموز عام 1951.

اضافة اعلان


اضطلع الملك المؤسس بدور قومي رائد في حركة التحرر العربي التي بزغ فجرها مع بدايات القرن العشرين، ويسجل التاريخ دوره في حماية الأردن من المخططات التي كانت تستهدف عروبته وحريته، إذ كان، طيب الله ثراه، أول من وضع لبنة الديمقراطية، وأول المنادين في تلك المرحلة بالتعددية السياسية، فشهد الأردن في بداية حكمه تأسيس أول حزب سياسي، هو حزب الاستقلال العربي، وكان يحرص على مجالسة الكتاب والشعراء والمفكرين.


وكان الملك المؤسس، طيب الله ثراه، ثاقب النظر في استقراء التهديدات التي تواجه الأمة العربية، وحين هبت الجيوش العربية لمساندة الأشقاء في فلسطين، كان الجيش العربي الأردني الباسل في مقدمة الجيوش العربية، ليحافظ على عروبة القدس التي رويت أسوارها بدم الشهداء من الجيش العربي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية سلطة العقبة: المطار والموانئ تعمل بشكل طبيعي ولا تأثير على حركة السياحة

ب

أخبار محلية افتتاح دورة الطائرات المسيرة لطلبة مدارس الثقافة العسكرية

ا

أخبار محلية الأردن والكويت والبحرين تؤكد التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

ل

أخبار محلية بلدية إربد: بدء صيانة شاملة لشارع عمر المختار

ل

أخبار محلية الصفدي ونظيره التركي يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة

ب

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث التعاون المشترك مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية

ب

أخبار محلية اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ل

أخبار محلية أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردني



 
 






الأكثر مشاهدة

 