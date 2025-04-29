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الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء

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المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال
 
الثلاثاء، 29-04-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-  تصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة لوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.

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وتوفي، رحمه الله، بتاريخ 29 نيسان 2021 بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الأردن.


وتقلد، رحمه الله، مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

 
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