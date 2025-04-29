الذكرى الرابعة لوفاة الأمير محمد اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة لوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.

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وتوفي، رحمه الله، بتاريخ 29 نيسان 2021 بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الأردن.