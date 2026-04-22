الذكرى السنوية الثالثة لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

والفقيد من أبرز رجالات الأردن الأوفياء الذين عملوا بإخلاص في المجالين المدني والعسكري لخدمة القيادة الهاشمية ورفعة الوطن.
وشغل الفقيد منصب رئيس الوزراء أربع مرات، حيث شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لمرتين بين الأعوام 1976و1979، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال عامي 1980 - 1984، وعامي 1989 - 1991.
كما شغل المرحوم منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي، ووزير التربية والتعليم، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من دورة، وأمين عام الديوان الملكي – كبير أمناء القصر الملكي.
وتقاعد المرحوم من الخدمة العسكرية برتبة لواء بعد أن شغل منصب مدير المخابرات العامة، وكان قبل ذلك مساعدا لمدير المخابرات العامة للقسم الخارجي، ومستشارا عدليا ومدعيا عاما لخزينة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وتولى الفقيد رئاسة المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة، ورئاسة اللجنة الملكية لبناء جامعة اليرموك، ورئاسة اللجنة الملكية لبناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، ورئاسة اللجنة الملكية لبناء الجامعة الهاشمية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني العربي.
والمرحوم بدران من مواليد محافظة جرش عام 1934، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الرابعة، ووسام النهضة من الدرجة الثالثة، ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام النهضة المرصع.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يهدف لتعزيز العدالة والاستدامة
-
%85 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ
-
البلقاء التطبيقية تعلن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "مجتمعي"
-
إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
-
الأردن وسوريا يؤسسان لإدارة مستدامة وتعاون مؤسسي بإطلاق منصة المياه المشتركة
-
حسان يطلع على خطط أمانة عمان للتحول الرقمي والتحديث الإداري والمالي
-
يوم دموي في الأردن .. وفاتان و19 إصابة بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية
-
تحديث - الدوريات الخارجية: وفاتان و 7 اصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي