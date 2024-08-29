الذكرى 22 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غداً

الوكيل الإخباري- توافق غدا الجمعة، الذكرى 22 لوفاة سمو الأمير زيد بن شاكر الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في 30 آب 2002.

اضافة اعلان



وكان سموه أحد رجالات الرعيل الأول، الذين ساهموا في بناء الوطن وازدهاره، ووقفوا إلى جانب جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه في مراحل دقيقة مرت على المملكة.