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الذكرى 22 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غداً

الأمير زيد بن شاكر
الأمير زيد بن شاكر
الخميس، 29-08-2024 05:21 م

الوكيل الإخباري-   توافق غدا الجمعة، الذكرى 22 لوفاة سمو الأمير زيد بن شاكر الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في 30 آب 2002.

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وكان سموه أحد رجالات الرعيل الأول، الذين ساهموا في بناء الوطن وازدهاره، ووقفوا إلى جانب جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه في مراحل دقيقة مرت على المملكة.


وتبوأ الفقيد مناصب قيادية، أبرزها رئيس للوزراء ووزير للدفاع ورئيس للديوان الملكي الهاشمي، ومستشار عسكري لجلالة الملك الحسين بن طلال، وقائد عام للقوات المسلحة الأردنية، ورئيس لهيئة أركان القوات المسلحة الأردنية.

 
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