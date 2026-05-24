الذكور يستحوذون على 85.5% من وظائف القطاع السياحي في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في الأردن 59,664 عاملاً وعاملة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار حتى آذار 2026.





وتُظهر البيانات ، أن هناك انخفاضاً طفيفاً في عدد العاملين بالقطاع مقارنة ببيانات نهاية عام 2025، بنسبة 0.6%.



وبلغ عدد العاملين العام الماضي قرابة 60,068 عاملاً وعاملة.



وبحسب البيانات، فإن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكّلون النسبة الكبرى من إجمالي العمالة، بنسبة 40.7% و37% على التوالي.



وبلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية 24,294 عاملاً وعاملة، بينما بلغ عدد العاملين في الفنادق 22,184 من إجمالي العاملين البالغ 59,664.



وفيما يتعلق بنسبة الذكور إلى الإناث من إجمالي العمالة في القطاع السياحي، فتُظهر البيانات أن الذكور يستحوذون على العدد الأكبر بـ51,015 بنسبة 85.5%، بينما يبلغ عدد الإناث 8,649 بنسبة 14.5%.



كما أشارت البيانات إلى أن عدد العاملين في القطاع السياحي موزّع على 3,883 منشأة، ما بين مطاعم وفنادق ومكاتب سياحة وسفر وتأجير سيارات وغيرها.



وكان البنك المركزي الأردني قد أشار إلى انخفاض الدخل السياحي بنسبة 27.2% خلال شهر نيسان من العام 2026، ليبلغ 517.1 مليون دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات.



وفي ضوء ذلك، انخفض الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بنسبة 10.4%، ليبلغ 2.17 مليار دولار، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 15.3%، ليبلغ 2.43 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.



وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 19.5%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 17.1%، والأوروبية بنسبة 13.1%، والعربية بنسبة 3.3%، والجنسيات الأخرى بنسبة 13.2%.



كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، حيث سجل شهر نيسان من العام 2026 انخفاضاً نسبته 33.7%، ليصل إلى 103.0 ملايين دولار.



وبناءً على ذلك، انخفض صافي الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بنسبة 9.5%، ليبلغ 1.61 مليار دولار.





