الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية

وأبدى الرئيس الأستوني إعجابه بمدينة جرش وما تضمه من آثار تاريخية مهمة، وما حققه الأردن من نهضة حضارية على المستويات كافة، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي الذي يستقطب السياح من مختلف دول العالم.
وقال رئيس بعثة الشرف، وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، الذي استقبل الضيف كاريس في الموقع، إن هناك علاقات طيبة وتعاونا دوليا فيما يتعلق بالآثار في محافظة جرش، مشيدا بالزيارة التي تكرس التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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