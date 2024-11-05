الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية

الوكيل الإخباري- زار الرئيس الأستوني ألار كاريس، اليوم الثلاثاء، مدينة جرش الأثرية.

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وأبدى الرئيس الأستوني إعجابه بمدينة جرش وما تضمه من آثار تاريخية مهمة، وما حققه الأردن من نهضة حضارية على المستويات كافة، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي الذي يستقطب السياح من مختلف دول العالم.