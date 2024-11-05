 
الثلاثاء 2024-11-05 05:49 م
 

الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية

الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية
الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية
الثلاثاء، 05-11-2024 04:31 م

الوكيل الإخباري- زار الرئيس الأستوني ألار كاريس، اليوم الثلاثاء، مدينة جرش الأثرية.

اضافة اعلان


وأبدى الرئيس الأستوني إعجابه بمدينة جرش وما تضمه من آثار تاريخية مهمة، وما حققه الأردن من نهضة حضارية على المستويات كافة، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي الذي يستقطب السياح من مختلف دول العالم.


وقال رئيس بعثة الشرف، وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، الذي استقبل الضيف كاريس في الموقع، إن هناك علاقات طيبة وتعاونا دوليا فيما يتعلق بالآثار في محافظة جرش، مشيدا بالزيارة التي تكرس التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء

لبنان

عربي ودولي شهداء جراء غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بحل الدولتين

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يتَّخذ جملة من القرارات

غزة

فلسطين 17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يؤكد أهمية ودور صندوق "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة

الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية

أخبار محلية الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية



 


الأكثر مشاهدة