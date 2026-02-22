الأحد 2026-02-22 02:57 م

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

الأحد، 22-02-2026 02:34 م
الوكيل الإخباري-  زار رئيس جمهورية ألبانيا، باجرام بيجاج، اليوم الأحد، المدرج الروماني وجبل القلعة في العاصمة عمان، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى المملكة، ترافقه السيدة الأولى أرماندا بيجاج.اضافة اعلان


واستمع الرئيس الألباني، خلال زيارته المدرج الروماني، إلى عرض تفصيلي حول الأهمية التاريخية والسياحية للموقع، مؤكدا مكانته كشاهد حضاري بارز يعكس غنى التراث التاريخي والثقافي للعاصمة عمان.

كما زار جبل القلعة، حيث اطلع على أبرز المعالم الأثرية في الموقع، واستمع إلى إيجاز حول قيمته التاريخية ودوره في تجسيد تعاقب الحضارات التي سكنت المنطقة على مر العصور، مشيدا بالجهود المبذولة لصون هذا الإرث الوطني والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

وأعرب بيجاج عن إعجابه بما شاهده من مواقع تاريخية تعكس عمق الحضارة في المملكة، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذا التراث الذي يمثل جزءا من الهوية الثقافية والتاريخية الأردنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج العمل الرسمي الذي يقوم به الرئيس الألباني إلى الأردن، و يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
 
 


