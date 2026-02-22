الأحد 2026-02-22 09:07 م

الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق

ب
جانب من الزيارة
 
الأحد، 22-02-2026 08:07 م

الوكيل الإخباري- في محطة ذات دلالات دينية وثقافية عميقة، زار رئيس جمهورية ألبانيا باجرام بيجاج، ترافقه عقيلته أرماندا بيجاج اليوم الأحد، مسجد الملك الحسين، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

اضافة اعلان


‏وجال الرئيس بيجاج في أروقة المسجد، واطلع على معالمه المعمارية ورسالته الدينية والحضارية، حيث كان في استقباله إمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور محمد الخلايلة، وإمام المسجد حسين الحوراني، اللذان قدما شرحاً حول رمزية المسجد ودوره الديني والثقافي.


‏وتأتي هذه الزيارة تقديراً للمكانة الدينية والتاريخية التي يحظى بها المسجد، بوصفه أحد أبرز الصروح الإسلامية في المملكة، وما يمثله من بعد روحي وعمراني يعكس قيم الاعتدال والتسامح التي يقوم عليها الإسلام.


‏كما تعكس جولة الرئيس الألباني في المسجد عمق الروابط الثقافية والدينية التي تجمع بين الشعبين الألباني والأردني، وتؤكد في الوقت ذاته حرص قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل الحضاري والاحترام المتبادل، بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تستكمل إجراءات اعتماد بيانات الكشف التنافسي

ل

شؤون برلمانية لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

ل

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين سلطة وادي الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين

ل

أخبار محلية انطلاق منافسات بطولة المراكز الرمضانية لخماسيات القدم في معان

ي

أخبار محلية انطلاق بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم في البلقاء

ب

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق

و

أخبار محلية اتحاد العمال يطلق مشروعا حول الاقتصاد الأخضر

ت

أخبار الشركات ماجستير "تكنولوجيا الإعلام الرقمي" الأول من نوعه في الأردن في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة...



 






الأكثر مشاهدة