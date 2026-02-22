الرئيس الألباني يشيد بدور الملك القيادي في تحقيق الاستقرار

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الألباني باجرام بيجاج، بدور جلالة الملك عبدﷲ الثاني القيادي في تحقيق الاستقرار، ومثمنا جهود جلالته من أجل تحقيق السلام في المنطقة عبر حل الدولتين، معبرا عن التزام بلاده بالعمل على تعميق الاستقرار والازدهار في الإقليم والعالم.

وعقد الزعيمان مباحثات في قصر الحسينية، الأحد، ركزت على سبل توسيع التعاون والارتقاء بعلاقات الصداقة بين الأردن وألبانيا.

وأكد الرئيس الألباني أن زيارته للمملكة ستسهم في تعزيز الشراكة في المجالات الاستثمارية والأمنية والسياحية والتنموية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك.



وأشار الرئيس إلى أن زيارته للمملكة شملت عددا من المواقع الدينية والسياحية، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الشعبين وتشجيع تبادل الزيارات من خلال استحداث خط طيران مباشر بين البلدين.



وتناولت المباحثات مجمل الأوضاع في المنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات غير الشرعية الهادفة لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذرا جلالته من خطورة استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.