الرئيس الألباني يشيد بدور الملك القيادي في تحقيق الاستقرار

وعقد الزعيمان مباحثات في قصر الحسينية، الأحد، ركزت على سبل توسيع التعاون والارتقاء بعلاقات الصداقة بين الأردن وألبانيا.
وأشار الرئيس إلى أن زيارته للمملكة شملت عددا من المواقع الدينية والسياحية، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الشعبين وتشجيع تبادل الزيارات من خلال استحداث خط طيران مباشر بين البلدين.
وتناولت المباحثات مجمل الأوضاع في المنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات غير الشرعية الهادفة لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذرا جلالته من خطورة استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق فيها.
