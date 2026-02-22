الأحد 2026-02-22 11:45 م

الرئيس الألباني يشيد بدور الملك القيادي في تحقيق الاستقرار

الرئيس الألباني يشيد بدور الملك القيادي في تحقيق الاستقرار
الرئيس الألباني يشيد بدور الملك القيادي في تحقيق الاستقرار
 
الأحد، 22-02-2026 10:07 م

الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس الألباني باجرام بيجاج، بدور جلالة الملك عبدﷲ الثاني القيادي في تحقيق الاستقرار، ومثمنا جهود جلالته من أجل تحقيق السلام في المنطقة عبر حل الدولتين، معبرا عن التزام بلاده بالعمل على تعميق الاستقرار والازدهار في الإقليم والعالم.

اضافة اعلان


وعقد الزعيمان مباحثات في قصر الحسينية، الأحد، ركزت على سبل توسيع التعاون والارتقاء بعلاقات الصداقة بين الأردن وألبانيا.

 

وأكد الرئيس الألباني أن زيارته للمملكة ستسهم في تعزيز الشراكة في المجالات الاستثمارية والأمنية والسياحية والتنموية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك.


وأشار الرئيس إلى أن زيارته للمملكة شملت عددا من المواقع الدينية والسياحية، لافتا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين الشعبين وتشجيع تبادل الزيارات من خلال استحداث خط طيران مباشر بين البلدين.


وتناولت المباحثات مجمل الأوضاع في المنطقة، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات غير الشرعية الهادفة لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذرا جلالته من خطورة استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق فيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

أخبار محلية السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

ي

عربي ودولي بزشكيان يؤكد استعداد إيران لأي تطورات في ضوء المفاوضات مع الولايات المتحدة

حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

أخبار محلية حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس

الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

أخبار محلية الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

ي

عربي ودولي "سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية

ب

عربي ودولي "فاينانشال تايمز": الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 سفينة و40 ألف عسكري

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 






الأكثر مشاهدة