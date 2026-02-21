السبت 2026-02-21 07:31 م

الرئيس الألباني يصل إلى الأردن

السبت، 21-02-2026 05:59 م

الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ترافقه السيدة الأولى أرماندا بيجاج إلى عمان، اليوم السبت، في زيارة للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان في استقبال الرئيس الألباني لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، رئيس بعثة الشرف المرافق للضيف، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير الأردن غير المقيم في ألبانيا زهير النسور، والسفير الألباني لدى الأردن سامي شيبا.

 
 


gnews

