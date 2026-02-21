الرئيس الألباني يصل إلى الأردن

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ترافقه السيدة الأولى أرماندا بيجاج إلى عمان، اليوم السبت، في زيارة للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان