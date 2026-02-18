الرئيس الألماني يختتم زيارته للأردن

الوكيل الإخباري- غادر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عمان، الأربعاء، ترافقه السيدة الأولى إلكه بودنبندر، بعد اختتام زيارة للمملكة عقد خلالها مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني.

