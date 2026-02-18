الرئيس الألماني يختتم زيارته للأردن

وكان في وداع الرئيس الألماني لدى مغادرته مطار ماركا، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه.
