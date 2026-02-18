الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

02:05 م

الوكيل الإخباري- زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ترافقه السيدة الأولى، اليوم الأربعاء، مركز تسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العاصمة عمّان، ضمن زيارته الرسمية التي بدأها أمس الثلاثاء للمملكة.





والتقى شتاينماير ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو، واطّلع على آليات عمل مركز التسجيل، والجهود التي تبذلها المفوضية في توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين، بالتعاون مع الشركاء، وبما يراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.



وأعرب الرئيس الألماني عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للبرامج الإنسانية ذات الصلة.



وتأتي زيارة الرئيس الألماني في إطار حرص ألمانيا على ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع الأردن، ودعم المملكة في مجالات التعليم، والتدريب المهني، والبحث العلمي، إضافة إلى مساندة جهوده في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية.

