الرئيس الألماني يصل الأردن

الوكيل الإخباري- -وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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