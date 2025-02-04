الرئيس الألماني يصل الأردن

وكان في استقبال الرئيس الألماني لدى وصوله مطار ماركا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه.
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