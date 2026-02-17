الرئيس الألماني يصل الأردن

وكان في استقبال الرئيس الألماني لدى وصوله مطار ماركا، وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه.
