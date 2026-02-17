الثلاثاء 2026-02-17 08:34 م

الرئيس الألماني يصل الأردن

الثلاثاء، 17-02-2026 07:23 م

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والسيدة الأولى إلى عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى المملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان في استقبال الرئيس الألماني لدى وصوله مطار ماركا، وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه.

 
 


