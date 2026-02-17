الرئيس الألماني يصل الأردن

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والسيدة الأولى إلى عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى المملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

