 
الأربعاء 2025-02-05 07:50 م
 

الرئيس الألماني يغادر الأردن

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الأربعاء، 05-02-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   غادر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عمان، اليوم الأربعاء، بعد اختتام زيارة عمل للمملكة.

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وكان في وداع الرئيس الألماني لدى مغادرته مطار ماركا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه.

 
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