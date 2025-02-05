الرئيس الألماني يغادر الأردن

وكان في وداع الرئيس الألماني لدى مغادرته مطار ماركا وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه.
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
محافظ إربد يحذر
-
الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان
-
سفينة أميريغو فيسبوتشي الإيطالية ترسو في ميناء العقبة السياحي
-
الجيش : تأجيل أقساط السلف من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار
-
الملك يبحث مع الرئيس الألماني تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين
-
الامن العام : القبض على شخص ظهر بفيديوهات يعتدي على مواطن
-
"الأردنية" و"جورامكو" تطلقان برنامج بكالوريوس "هندسة الطيران"