الرئيس الإماراتي يستقبل جلالة الملك لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي

07:53 م

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الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في مطار البطين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الثلاثاء. اضافة اعلان

