الرئيس البولندي يصل الأردن

وكان في استقبال الرئيس البولندي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير البولندي في الأردن لوسيان كاربينسكي وأركان السفارة.
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