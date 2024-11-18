الرئيس البولندي يصل الأردن

الوكيل الإخباري- وصل رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا إلى عمان، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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