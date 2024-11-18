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الرئيس البولندي يصل الأردن

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات يستقبل الضيف
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات يستقبل الضيف
الإثنين، 18-11-2024 07:35 م

الوكيل الإخباري-    وصل رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا إلى عمان، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وكان في استقبال الرئيس البولندي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفير البولندي في الأردن لوسيان كاربينسكي وأركان السفارة.

 
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